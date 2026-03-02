#Референдум-2026
Общество

В Алматы врачи Глазного института проверили зрение студентов

проверка зрения у молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 13:57 Фото: КазНИИ ГБ
Специалисты Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (КазНИИ ГБ) провели выездной скрининг зрения среди студентов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Профилактические осмотры прошли в трех крупных университетах южной столицы. Основной целью скрининга стала оценка состояния зрения студентов и раннее выявление нарушений в условиях высокой зрительной нагрузки, связанной с учебой и использованием цифровых устройств.

"В обследовании приняли участие 394 студента в возрасте от 18 до 21 года. Осмотры проводились специалистами КазНИИ ГБ с использованием современного диагностического оборудования", – отметили представители Казахского научно-исследовательского института глазных болезней.

Фото: КазНИИ ГБ

Программа обследования включала в себя проверку остроты зрения по таблице Сивцева, объективное измерение рефракции с помощью автоматического авторефрактометра, а также консультацию врача-офтальмолога с разъяснением результатов и предоставлением рекомендаций.

По итогам скрининга установлено, что у 176 студентов (46,3%) острота зрения находилась в пределах нормы – от 95 до 100%. В то же время более чем половина обследованных молодых людей имеют различные нарушения рефракции.

Стало известно, что у обследованных выявлены различные нарушения рефракции, включая близорукость, дальнозоркость и астигматизм.

"Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности нарушений зрения среди молодежи. По словам специалистов, интенсивное использование компьютеров, смартфонов и других цифровых устройств значительно увеличивает нагрузку на зрение и может способствовать развитию близорукости", – считают врачи КазНИИ ГБ.

Врачи отмечают, что даже при хорошей остроте зрения сохраняется риск постепенного ухудшения зрения, особенно при отсутствии регулярных обследований и несоблюдении рекомендаций по зрительному режиму.

Фото: КазНИИ ГБ

Выездные скрининговые обследования по всему миру показывают свою эффективность как инструмента раннего выявления офтальмологических нарушений и повышения доступности медицинской помощи для молодежи.

"Специалисты Глазного института считают важным продолжать проведение профилактических осмотров как в учебных заведениях, так и в трудовых коллективах и организациях Алматы. Регулярные обследования позволяют своевременно выявлять нарушения зрения и принимать меры для их коррекции. По мнению офтальмологов, системная профилактическая работа и повышение информированности молодежи о правилах гигиены зрения являются важными условиями сохранения здоровья глаз в условиях современной зрительной нагрузки", – сказали в Глазном институте.

Специалисты рекомендуют студентам внимательнее относиться к своему зрению и не игнорировать такие симптомы, как снижение четкости изображения, усталость глаз, головные боли и дискомфорт при работе за компьютером.

Офтальмологи также призывают родителей уделять больше внимания зрению подростков и студентов и обращаться к врачам профилактически, не дожидаясь проведения скринингов или появления выраженных жалоб.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней является одним из ведущих офтальмологических центров страны с более чем 90-летней историей. Специалисты института проводят диагностику и лечение заболеваний глаз с использованием современных технологий и регулярно участвуют в профилактических программах.

Врачи отметили, что проведенное обследование подтверждает необходимость системного подхода к профилактике нарушений зрения и показывает, что забота о здоровье глаз должна стать привычной частью образа жизни современной молодежи.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
