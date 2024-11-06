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КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане

КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 18:55 Фото: КазНИИ ГБ
Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней (КазНИИ ГБ), представленный в городах Алматы, Астана и Шымкент, подтвердил статус клиники высшей категории.

Институт успешно прошел национальную аккредитацию в Центре аккредитации по качеству в здравоохранении (Accreditation Center for Quality in Healthcare). Этот статус, присвоенный до 2027 года, является официальным признанием соответствия КазНИИ ГБ условиям для оказания качественного и профессионального медицинского обслуживания населения.

КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 18:55

Фото: КазНИИ ГБ

Аккредитация медицинских организаций – это официальная процедура, которая удостоверяет соответствие медицинского учреждения, стандартам системы здравоохранения, гарантируя высокое качество и безопасность оказываемых услуг. По результатам всесторонней оценки комиссии присваивают учреждениям одну из категорий – вторую, первую или высшую. Присвоение высшей категории КазНИИ ГБ свидетельствует о профессионализме команды и соответствии клиники всем медицинским и санитарным требованиям.

КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 18:55

Фото: КазНИИ ГБ

В июне 2024 года в Алматы был открыт новый корпус института, оснащенный современным оборудованием, что позволило значительно улучшить условия для пациентов и расширить спектр оказываемых услуг. Специалисты КазНИИ глазных болезней регулярно проходят обучение за границей, осваивая передовые технологии и повышая квалификацию. Клиника также активно привлекает международных экспертов для обмена опытом: в этом году институт посетили выдающиеся зарубежные специалисты, такие как ассоциированный профессор клиники Charite, вице-президент Глаукомной секции Немецкого общества офтальмологии Карл Эрб и профессор Dr. Johann Roider из Университетской клиники Шлезвиг-Гольштейн, Германия. Они высоко оценили уровень оснащенности и профессионализм казахстанских коллег, а также провели мастер-классы для врачей института.

КазНИИ глазных болезней признан клиникой высшей категории в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 18:55

Фото: КазНИИ ГБ

КазНИИ глазных болезней продолжает занимать лидирующие позиции в сфере офтальмологии, предлагая пациентам квалифицированное лечение на основе международных протоколов, современных технологий и многолетнего опыта своих специалистов.

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