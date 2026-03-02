#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Зима не сдается: морозы и снегопады вновь обрушатся на Астану и Алматы, а чего ждать Шымкенту 3-5 марта

гора, снеговик, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 15:48 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 3, 4, 5 марта 2026 года. Из него следует, что зима не сдается: Астану и Алматы вновь накроют морозы и снегопады. Плюсовая температура и днем, и ночью ожидается лишь в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.
  • 4 марта: переменная облачность, во второй половине дня снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный 9-14, в конце дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.
  • 5 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 3 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +2+4°С.
  • 4 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.
  • 5 марта: переменная облачность, ночью снег, на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 3 марта: переменная облачность, в первой половине осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +1+3°С, днем +11+13°С.
  • 4 марта: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.
  • 5 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 15:48
Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны

Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет долгожданное потепление. При этом они отметили, что осадки, которые временами будут сильными, никто не отменял. Подробнее о прогнозе на 3-5 марта 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту
15:32, 14 января 2026
Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту
Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
14:23, 20 января 2026
Сильные морозы и снегопад вновь обрушатся на Астану, Алматы и Шымкент
Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна
14:14, 14 февраля 2026
Снег и дожди вновь обрушатся на Алматы, Астану накроют сильные морозы до -23°С, а в Шымкенте – весна
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
15:42, Сегодня
Появился способ для Даниила Медведева и Андрея Рублёва выбраться из Дубая
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Сегодня
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Сегодня
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Сегодня
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: