Зима не сдается: морозы и снегопады вновь обрушатся на Астану и Алматы, а чего ждать Шымкенту 3-5 марта

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 3, 4, 5 марта 2026 года. Из него следует, что зима не сдается: Астану и Алматы вновь накроют морозы и снегопады. Плюсовая температура и днем, и ночью ожидается лишь в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 3 марта: переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег. Низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С.

4 марта: переменная облачность, во второй половине дня снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный 9-14, в конце дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1-3°С.

5 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -1+1°С. Прогноз погоды по Алматы 3 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +2+4°С.

4 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (преимущественно дождь). Временами туман. Ветер восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

5 марта: переменная облачность, ночью снег, на дорогах гололедица. Временами туман. Ветер юго-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С. Прогноз погоды по Шымкенту 3 марта: переменная облачность, в первой половине осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха +1+3°С, днем +11+13°С.

4 марта: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.

5 марта: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +8+10°С. Материал по теме Весна-2026 в Казахстане: каким будет март в разных регионах страны Ранее синоптики заявили, что Казахстан ждет долгожданное потепление. При этом они отметили, что осадки, которые временами будут сильными, никто не отменял. Подробнее о прогнозе на 3-5 марта 2026 года можете узнать по ссылке.

