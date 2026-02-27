#Референдум-2026
Общество

В КарНУ имени Е.А. Букетова прошла конференция о значении референдума

КарНУ имени Е.А. Букетова, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 17:00 Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
27 февраля 2026 года состоялась конференция на тему "Референдум – основа справедливого и прогрессивного Казахстана". Мероприятие прошло в зале заседаний Ученого совета и объединило руководство вуза, профессорско-преподавательский состав, кураторов и студентов.

Конференция была организована с целью разъяснения значения республиканского референдума, обсуждения внесенных в Конституцию изменений и их влияния на развитие страны. Встреча прошла в формате открытого диалога, где участники смогли обменяться мнениями и задать интересующие вопросы.

Член Правления, проректор по социально-культурному развитию Нуржан Жетписбаев в своем выступлении отметил, что референдум является важным инструментом модернизации политической системы и укрепления принципов справедливости. Он подчеркнул особую роль молодежи в общественно-политических процессах и необходимость формирования активной гражданской позиции.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

С докладами также выступили руководитель антикоррупционной комплаенс-службы Василий Олейник, член городской коалиции по референдуму Бектас Жұман, специалист департамента социальных вопросов и молодежной политики Ақерке Нұрлыбекқызы, депутат Студенческого парламента, студентка факультета биологии и географии Аружан Илес, а также кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана, кавалер ордена "Құрмет" Салават Кентбек.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В ходе обсуждения спикеры подробно остановились на сути конституционных реформ, их значении для дальнейшего развития государства и укрепления демократических ценностей. Участники отметили важность правовой грамотности и осознанного участия граждан в общественно-политической жизни страны.

По итогам конференции была выражена благодарность всем участникам, а также подчеркнута необходимость продолжения информационно-разъяснительной работы среди молодежи и академического сообщества.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Айсулу Омарова
