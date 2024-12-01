Будущее цифровой связи: в Алматы прошла международная конференция

В Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи состоялась IV Международная научно-практическая конференция "Цифровые средства связи", объединившая специалистов из Казахстана, России, Кыргызстана и Беларуси, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители военных и гражданских вузов, ученые, военные специалисты, а также студенты и курсанты радиотехнических специальностей.

Фото: ВИИРЭС

Центральной темой конференции стало внедрение цифровых технологий в Вооруженные силы и их применение в гражданских сферах. Участники обсудили совершенствование военного образования, повышение качества подготовки специалистов и обеспечение современной радиосвязи. Особое внимание уделили обмену научным опытом и инновационными идеями, а также перспективам международного сотрудничества в области инфокоммуникационных технологий.

Фото: ВИИРЭС

Практическая часть мероприятия включала демонстрацию современных средств связи. Это позволило наглядно оценить возможности передовых технологий, их потенциал и области применения.

Фото: ВИИРЭС

"Эта конференция играет ключевую роль в обмене научными знаниями и разработке новых подходов к совершенствованию систем связи. Участие представителей разных стран укрепляет международное сотрудничество и способствует развитию передовых технологий", – отметил начальник военного вуза генерал-майор Нуртас Кабаков.

По итогам конференции выработаны рекомендации, направленные на улучшение систем связи и подготовку военных специалистов. Участники подчеркнули необходимость дальнейшей интеграции современных технологий в военное дело, укрепления научных связей между странами СНГ и привлечения молодежи к исследованиям в данной области.

Фото: ВИИРЭС

На конференции представили более 140 научных статей, подготовленных ведущими учеными из Казахстана и стран СНГ. Планируется издание сборника материалов, который сохранит и распространит результаты научных исследований.