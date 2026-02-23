Референдум 2026 года: представлен бюллетень для голосования
Михаил Бортник отметил, что, согласно закону "О республиканском референдуме", Центральная комиссия референдума устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования.
"Центральной комиссией референдума подготовлен проект формы и текста бюллетеня для голосования на государственном и русском языках. Формулировка вынесенного вопроса – "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" И варианты ответа – "Да, принимаю", "Нет, не принимаю". Голосующие ставят любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который голосуют", – заявил он.
Фото: ЦИК РК
Отмечается, что устанавливается степень защищенности бюллетеня для голосования, которое предусматривает полиграфические методы защиты, нанесенные способом офсетной печати, определяет цвет, шрифт печатания и иное.
"Бюллетени для голосования доставляются участковым комиссиям референдума с резервом в 1% от общего числа избирателей на участки. Согласно представленным сведениям и отчетам представителей акиматов областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента, местными исполнительными органами по республике в списки включено 12 млн 461 тысяча 796 граждан. Следовательно, изготовлению подлежат бюллетени для голосования в количестве 12 млн 586 тысяч 413 единиц", – резюмировал Михаил Бортник.
12 февраля 2026 года член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.
11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.