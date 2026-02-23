#Референдум-2026
Политика

Референдум 2026 года: представлен бюллетень для голосования

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 14:01 Фото: Zakon.kz
Член республиканской комиссии референдума Михаил Бортник на заседании в ведомстве 23 февраля 2026 года представил текст бюллетеня для голосования на республиканском референдуме 15 марта, передает корреспондент Zakon.kz.

Михаил Бортник отметил, что, согласно закону "О республиканском референдуме", Центральная комиссия референдума устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования.

"Центральной комиссией референдума подготовлен проект формы и текста бюллетеня для голосования на государственном и русском языках. Формулировка вынесенного вопроса – "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" И варианты ответа – "Да, принимаю", "Нет, не принимаю". Голосующие ставят любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который голосуют", – заявил он.

бюллетень на голосование , фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 14:01

Фото: ЦИК РК

Отмечается, что устанавливается степень защищенности бюллетеня для голосования, которое предусматривает полиграфические методы защиты, нанесенные способом офсетной печати, определяет цвет, шрифт печатания и иное.

"Бюллетени для голосования доставляются участковым комиссиям референдума с резервом в 1% от общего числа избирателей на участки. Согласно представленным сведениям и отчетам представителей акиматов областей, городов Астаны, Алматы, Шымкента, местными исполнительными органами по республике в списки включено 12 млн 461 тысяча 796 граждан. Следовательно, изготовлению подлежат бюллетени для голосования в количестве 12 млн 586 тысяч 413 единиц", – резюмировал Михаил Бортник.

12 февраля 2026 года член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов сообщил, что по состоянию на 1 января 2026 года в реестр избирателей включены 12 416 759 граждан, постоянно зарегистрированных по месту жительства.

11 февраля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
