Общество

"Әскер аруы-2026": в ВС Казахстана выберут самую красивую и сильную военнослужащую

военнослужащие, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 18:10 Фото: Instagram/modgovkz
В армии Казахстана определят победительницу фотоконкурса "Әскер аруы – 2026", сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:

"В Вооруженных силах Республики Казахстан стартовал ежегодный фотоконкурс "Әскер аруы", посвященный Международному женскому дню – 8 Марта. Конкурс направлен на повышение престижа воинской службы, формирование позитивного имиджа армии и признание вклада женщин в обеспечение обороноспособности страны".

В фотоконкурсе принимают участие свыше 40 военнослужащих-женщин, представляющих виды Вооруженных сил, рода войск, региональные командования, а также структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

Освоив военные специальности, участницы конкурса успешно совмещают службу с личностным и профессиональным ростом. Их отличают инициативность, компетентность и высокое чувство долга.

Голосование пройдет с 27 февраля по 3 марта 2026 года на официальной странице Министерства обороны в социальной сети Instagram.

"Победительницей будет признана участница, набравшая наибольшее количество отметок "нравится". Церемония награждения победителей состоится на торжественном мероприятии в Астане в преддверии Международного женского дня".Пресс-служба МО РК

25 февраля 2026 года стало известно, что цифровой рейтинг могут внедрить при назначении на воинские должности в Казахстане.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстан поднялся в рейтинге самых сильных паспортов 2026 года
05:11, 15 января 2026
Казахстан поднялся в рейтинге самых сильных паспортов 2026 года
В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города
07:35, 14 сентября 2025
В Шымкенте выбрали самую красивую девушку города
В Казахстане выбрали победительницу национального конкурса "Казак аруы – 2025"
00:23, 14 ноября 2025
В Казахстане выбрали победительницу национального конкурса "Казак аруы – 2025"
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
18:15, Сегодня
Тренер Шавката Рахмонова раскрыл подробности о травме бойца
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
17:49, Сегодня
Пётр Ян попал в элитный список Илии Топурии
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
17:42, Сегодня
Монгол разгромил боксёра из Казахстана в бою за медаль "малого чемпионата мира"
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
17:41, Сегодня
"Атырау" подписал опытного казахстанского защитника
