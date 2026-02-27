"Әскер аруы-2026": в ВС Казахстана выберут самую красивую и сильную военнослужащую
Об этом 27 февраля 2026 года проинформировали в пресс-службе Министерства обороны (МО) РК:
"В Вооруженных силах Республики Казахстан стартовал ежегодный фотоконкурс "Әскер аруы", посвященный Международному женскому дню – 8 Марта. Конкурс направлен на повышение престижа воинской службы, формирование позитивного имиджа армии и признание вклада женщин в обеспечение обороноспособности страны".
В фотоконкурсе принимают участие свыше 40 военнослужащих-женщин, представляющих виды Вооруженных сил, рода войск, региональные командования, а также структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба.
Фото: gov.kz
Освоив военные специальности, участницы конкурса успешно совмещают службу с личностным и профессиональным ростом. Их отличают инициативность, компетентность и высокое чувство долга.
Голосование пройдет с 27 февраля по 3 марта 2026 года на официальной странице Министерства обороны в социальной сети Instagram.
"Победительницей будет признана участница, набравшая наибольшее количество отметок "нравится". Церемония награждения победителей состоится на торжественном мероприятии в Астане в преддверии Международного женского дня".Пресс-служба МО РК
