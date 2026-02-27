#Референдум-2026
Общество

Сибирская язва подтвердилась у 75-летнего жителя Шымкента

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 01:28 Фото: Zakon.kz
Сибирскую язву диагностировали у 75-летнего мужчины в Шымкенте. По предварительным данным, местный житель мог заразиться от мяса, купленного на рынке, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 февраля 2026 года телеканал "Алматы ТВ", мясо завез один из фермеров. В целом, он забил шесть голов крупного рогатого скота и продал мясо в торговые центры города.

При этом, владелец не допускает представителей уполномоченных органов к проверке принадлежащей ему откормочной площадке. Специалисты уже приступили к выяснению возможных путей распространения инфекции. Пациент госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

"С момента поступления в стационар пациент прошел полный комплекс обследований. Были назначены необходимые лабораторные и инструментальные исследования. По их результатам диагноз инфекционного заболевания подтвержден. В настоящее время лечение проводится в соответствии с утвержденным клиническим протоколом", – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Шымкента.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в связи с обнаружением сибирской язвы у погибшего животного на территории убойного цеха КХ "Асыл-Агро" в Атырауской области введен карантин на территории хозяйства.

Канат Болысбек
