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Из-за сибирской язвы жители Атырау опасаются покупать мясо даже в проверенных местах

Из-за сибирской язвы жители Атырау опасаются покупать мясо даже в проверенных местах, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:21 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Из-за подтвердившегося у двух человек диагноза "сибирская язва" многие жители Атырау опасаются покупать мясо. Из-за низкой потребительской активности продавцы терпят убытки, передает корреспондент Zakon.kz.

Эльмира Байдуллаева торгует около 10 лет. Повидала всякое, но такого спада активности среди покупателей, как сейчас, не наблюдала. Редкие из них с осторожностью берут баранину и конину, а от говядины и вовсе отказываются. Хотя, по ее словам, мясо можно брать без опаски, ведь на прилавки оно поступает после двойной проверки. Для контроля за ввозом крупного рогатого скота в области во всех контрольно-пропускных пунктах проверяются документы, подтверждающие проведение прививок, осматривается состояние животных, проводится термометрия.

"Говядина у нас проходит строжайший контроль. Один – при забое. Второй – уже в лаборатории на рынке. В последние дни выросли продажи конины и баранины. Наверное, это связано с тем, что среди этих животных сибирской язвы не было. Нам даже пришлось снизить цены, чтобы товар не пропал. Говядину отдаем за 1500, 2000, 2500 тенге", – говорит Эльмира Байдулаева.
Из-за сибирской язвы жители Атырау опасаются покупать мясо даже в проверенных местах, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 12:21

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

О том, что на рынки области поступает дважды проверенное мясо, подтверждают и в ветеринарной инспекции. По словам специалистов, контроль мяса осуществляется дважды. Перед забоем корову обязательно осматривает врач, который и дает разрешение в случае, если животное здорово. Забивают скотину на специальной площадке. Затем мясо везут на рынки. Там оно проходит еще одно исследование и только потом поступает на прилавки.

На сегодня в Атырау зарегистрировали гибель трех коров из-за сибирской язвы и заражение двух работников убойного цеха крестьянского хозяйства "Асыл-Агро".

По словам заместителя руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Алтынгуль Аймуратовой, второй мужчина был госпитализирован 26 ноября. Он так же, как и первый заболевший, работал в убойном цехе, в котором погибли животные. Состояние пациентов оценивается как стабильное. У обоих рабочих диагностирована кожная форма сибирской язвы.

Ранее мы писали, что 20 ноября на скотном рынке, где погибли животные и заразились работники убойного цеха, введен карантин, он продлится до середины декабря.

Перевозка и убой животных без необходимых документов в Атырауской области строго запрещены.

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