Убойный цех на скотном рынке в Атырау закрыли из-за сибирской язвы
По информации портала "Мой город", 24 октября в хозяйство "АсылАгро" привезли корову на убой. Согласно правилам, ее направили на карантин в отдельный отстойник.
"12 ноября произошел падеж. У павшей коровы взяли пробы на возможные инфекции.15 ноября по предварительным данным выявили признаки сибирской язвы. Убойный цех временно закрыли. 20 ноября на территории хозяйства "АсылАгро" ввели карантин. Скот вакцинируют и проводят полную дезинфекцию объекта. Санитарно-эпидемиологическая служба определяет круг контактных лиц и обследует персонал", – пояснили в ветинспекции.
Ветлаборатория, пишет издание, для профилактики планирует взять пробы на местных мясных рынках.
Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро, ангинозно, преимущественно в карбункулезной форме – у человека.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой. По информации областного акимата, на 9 сентября в больнице оказались 16 человек.