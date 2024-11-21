Убойный цех на скотном рынке в Атырау закрыли из-за сибирской язвы

Ветеринарная инспекция Атырауской области заявила о том, что в хозяйстве "АсылАгро" корова погибла из-за сибирской язвы, в связи с чем был закрыт убойный цех, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "Мой город", 24 октября в хозяйство "АсылАгро" привезли корову на убой. Согласно правилам, ее направили на карантин в отдельный отстойник.

"12 ноября произошел падеж. У павшей коровы взяли пробы на возможные инфекции.15 ноября по предварительным данным выявили признаки сибирской язвы. Убойный цех временно закрыли. 20 ноября на территории хозяйства "АсылАгро" ввели карантин. Скот вакцинируют и проводят полную дезинфекцию объекта. Санитарно-эпидемиологическая служба определяет круг контактных лиц и обследует персонал", – пояснили в ветинспекции.

Ветлаборатория, пишет издание, для профилактики планирует взять пробы на местных мясных рынках.

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро и подостро, ангинозно, преимущественно в карбункулезной форме – у человека.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой. По информации областного акимата, на 9 сентября в больнице оказались 16 человек.