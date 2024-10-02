Водители фур показали длинную очередь на казахстанско-российской границе
Фото: gov.kz
2 октября дальнобойщики показали длинную очередь на казахстанско-российской границе в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Так в редакцию уральского издания "Мой город" обратились водители большегрузных машин. Они пожаловались на гигантскую очередь к пограничному посту "Сырым" в сторону российского города Самары.
Со слов водителя Акылбека Әдейетова, в 06:00 он подъехал к концу очереди за 20 км до поста "Сырым". И за 12 часов он проехал всего около трех км. В подтверждение своих слов мужчина прислал видео очереди. Съемка была сделана у села Бейбитшилик района Байтерек.
В этот же день жители ЗКО остались без газа из-за аварии, которая возникла в процессе укладки водопровода.
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