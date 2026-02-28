Младенца экстренно эвакуировал вертолет МЧС из Степногорска в Кокшетау

Пилоты "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации экстренно доставили младенца из Степногорска в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Мальчику 2024 года рождения требовалась срочная специализированная медицинская помощь, в связи с чем был организован оперативный вылет из Степногорска в Кокшетау.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям пилотов и медицинского персонала ребенок был благополучно доставлен в медицинское учреждение". МЧС РК

В МЧС отметили, что их вертолеты находятся в постоянной готовности к выполнению задач по экстренной медицинской эвакуации в условиях значительной удаленности населенных пунктов.

20 февраля 2026 года вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента.