#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Младенца экстренно эвакуировал вертолет МЧС из Степногорска в Кокшетау

Младенца экстренно эвакуировал вертолет МЧС из Степногорска в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2026 09:23 Фото: pixabay
Пилоты "Казавиаспас" совместно с врачами санитарной авиации экстренно доставили младенца из Степногорска в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Мальчику 2024 года рождения требовалась срочная специализированная медицинская помощь, в связи с чем был организован оперативный вылет из Степногорска в Кокшетау.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям пилотов и медицинского персонала ребенок был благополучно доставлен в медицинское учреждение".МЧС РК

В МЧС отметили, что их вертолеты находятся в постоянной готовности к выполнению задач по экстренной медицинской эвакуации в условиях значительной удаленности населенных пунктов.

20 февраля 2026 года вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Младенца экстренно доставили вертолетом в Кокшетау
20:30, 03 февраля 2026
Младенца экстренно доставили вертолетом в Кокшетау
Ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау
15:33, 04 октября 2025
Ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау
Малыша с химическим ожогом экстренно доставили вертолетом из Степногорска в Кокшетау
19:07, 14 февраля 2026
Малыша с химическим ожогом экстренно доставили вертолетом из Степногорска в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
10:48, Сегодня
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Сегодня
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
09:25, Сегодня
Опубликован обновлённый дизайн Суперкубка Казахстана
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
08:41, Сегодня
Главного тренера "Тобыла" поставили перед сложным выбором перед финалом Суперкубка
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: