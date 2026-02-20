Вертолет с хирургом экстренно вылетел в Атбасар для спасения пациента

Хирурга из Кокшетау доставили в Атбасар для неотложной операции. Экстренный вылет совершил борт "Казавиаспаса", сообщает Zakon.kz.

Жизнь пациента в Акмолинской области оказалась на грани жизни и смерти – требовалась срочная операция. Медицинские службы обратились за помощью к спасателям.

В небо поднялся вертолет, который оперативно доставил из Кокшетау в Атбасар врача-хирурга, где он смог вовремя провести необходимое оперативное вмешательство.

Как рассказали в МЧС страны, пациент 1948 года рождения находился в тяжелом состоянии и нуждался в неотложной операции.



Четкая координация действий и техническая готовность борта позволили дать пациенту шанс на спасение.

Ранее стало известно, что вертолет МЧС спас жизнь младенцу в отдаленном районе ВКО.