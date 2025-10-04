Ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау

Вертолет Казавиаспас МЧС Казахстана совместно с бригадой врачей санавиации провел экстренную транспортировку ребенка 2017 года рождения из Атбасара в областной центр Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 4 октября 2025 года, заболевание маленького пациента требовало срочного медицинского вмешательства и помощи специалистов более высокого уровня.

Операция прошла успешно благодаря профессионализму медиков, слаженной работе пилотов и полной технической готовности воздушного судна. Ребенок был благополучно доставлен в медицинское учреждение Кокшетау, где ему будет оказана квалифицированная помощь узких специалистов.

В МЧС отметили, что подобные рейсы остаются важнейшим элементом системы экстренной помощи в Казахстане: благодаря им удается спасать человеческие жизни в кратчайшие сроки, обеспечивая доступность медицинской помощи даже в самых отдаленных регионах страны.

В начале октября девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск.

