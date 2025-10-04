#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
547.57
642.63
6.68
События

Ребенка экстренно эвакуировали на вертолете МЧС в Кокшетау

эвакуация, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 15:33 Фото: скриншот видео
Вертолет Казавиаспас МЧС Казахстана совместно с бригадой врачей санавиации провел экстренную транспортировку ребенка 2017 года рождения из Атбасара в областной центр Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 4 октября 2025 года, заболевание маленького пациента требовало срочного медицинского вмешательства и помощи специалистов более высокого уровня.

Операция прошла успешно благодаря профессионализму медиков, слаженной работе пилотов и полной технической готовности воздушного судна. Ребенок был благополучно доставлен в медицинское учреждение Кокшетау, где ему будет оказана квалифицированная помощь узких специалистов.

В МЧС отметили, что подобные рейсы остаются важнейшим элементом системы экстренной помощи в Казахстане: благодаря им удается спасать человеческие жизни в кратчайшие сроки, обеспечивая доступность медицинской помощи даже в самых отдаленных регионах страны.

В начале октября девятилетнюю девочку экстренно эвакуировали на вертолете из села в Усть-Каменогорск.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Обрушение школы в Индонезии: погибли 14 детей, десятки под завалами
13:14, Сегодня
Обрушение школы в Индонезии: погибли 14 детей, десятки под завалами
Крупный ресторан горел в Атырау
11:56, Сегодня
Крупный ресторан горел в Атырау
Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре
19:07, 03 октября 2025
Проснулись звездами: певца и блогера в Таразе наградили за проявленное мужество при пожаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: