Малыша с химическим ожогом экстренно доставили вертолетом из Степногорска в Кокшетау

14 февраля экипаж вертолета Казавиаспас МЧС выполнил санитарный рейс по маршруту Кокшетау – Степногорск – Кокшетау, чтобы помочь ребенку 2024 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, малыш получил химический ожог слизистой оболочки полости рта первой степени. Пациенту требовалась специализированная медицинская помощь.

"Благодаря слаженной работе пилотов и медицинской бригады ребенок был оперативно доставлен в лечебное учреждение. Полеты выполнял экипаж под командованием командира воздушного судна – Бейбут Смагулов и второй пилот – Шынгыс Маликриянов", – рассказали в ведомстве.

Спасатели отметили, что вертолеты "Казавиаспас" находятся в постоянной готовности к выполнению задач санитарной авиации и спасают жизни даже в самых труднодоступных уголках страны.

Ранее сообщалось, что застрявших в грязи и снегу водителей эвакуировали вертолетом в области Жетысу.