Опасный перекус? Алматинка нашла мертвую мышь в детских снеках

Жительница Алматы заявила об обнаружении мертвой мыши в упаковке популярных снеков. Фотографии находки женщина опубликовала в социальной сети Threads 28 февраля 2026 года, передает Zakon.kz.

По словам алматинки, продукт предназначался для ее дочери. Девочка успела съесть часть содержимого пачки, прежде чем заметила внутри грызуна. Автор публикации утверждает, что упаковка на момент покупки была герметично закрыта.

"Упаковка была полностью закрытая, ребенок уже успел съесть часть продукта. Мы сразу вызвали скорую помощь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. После осмотра сообщили правоохранительным органам", – написала она в своем посте.

Фото: скриншот поста

Пользователи Сети бурно отреагировали на инцидент: одни призывают родителей внимательнее проверять составы продуктов и отказываться от вредных перекусов, другие делятся собственными жалобами.

Родители, пожалуйста, проверяйте продукты перед тем, как давать их детям.

Родители, не приучайте, пожалуйста, детей к таким нездоровым перекусам. Да, буду душнилой! Но мышь там только часть беды, просто прочитайте состав.

Мне всегда казалось, что они пахнут мышами, и вот почему.

Надеюсь, с ребенком все хорошо. Как хорошо, что мы не едим такое.

Ранее в одном из столичных супермаркетов Светлана Глушкова и ее 8-летний сын стали свидетелями того, как в лотке с абрикосами устроилась мышь. Девушка выложила снимок грызуна в Instagram. После этого Светлана написала жалобу в Департамент по защите прав потребителей.

