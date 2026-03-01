Площадь "Астана" перекроют 1 марта в Алматы
Фото: Telegram/Almaty_Joly
1 марта c 10:00 до 13:00 в Алматы перекроют площадь "Астана" в честь Всемирного Дня Гражданской обороны, сообщает Zakon.kz.
Алматинские спасатели проведут выставку пожарной, спасательной техники и другого специального снаряжения, находящегося на вооружении органов гражданской защиты.
Фото: Telegram/Almaty_Joly
Ожидается участие 50 единиц техники и 150 человек личного состава.
Ранее мы писали о том, что фуры из Узбекистана и Кыргызстана уходят первыми, а казахстанские сутками стоят в очереди на границе с Россией.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript