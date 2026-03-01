Стало известно, как казахстанцев будут вывозить из Ирана
Фото: unsplash
Посольство Казахстана в Иране опубликовало официальное обращение к гражданам нашей страны, сообщает Zakon.kz.
В сообщении говорится о том, каким образом можно покинуть территорию Ирана.
"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения просим связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы Иран – Азербайджан, Иран – Армения, Иран – Турция и Иран – Туркменистан", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Совбез ООН экстренно собрался из-за ударов по Ирану.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript