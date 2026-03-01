#Референдум-2026
Общество

Стало известно, как казахстанцев будут вывозить из Ирана

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 08:43 Фото: unsplash
Посольство Казахстана в Иране опубликовало официальное обращение к гражданам нашей страны, сообщает Zakon.kz.

В сообщении говорится о том, каким образом можно покинуть территорию Ирана.

"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и временной приостановкой авиасообщения просим связаться с дипломатическими представительствами Республики Казахстан для проработки вопроса выезда с территории Ирана через сухопутные границы Иран – Азербайджан, Иран – Армения, Иран – Турция и Иран – Туркменистан", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН экстренно собрался из-за ударов по Ирану.

Аксинья Титова
