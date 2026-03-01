Трамп ответил на угрозы Ирана о мощном ударе

Фото: Instagram/realdonaldtrump

Дональд Трамп ответил Ирану, который собирается начать "самую мощную наступательную операцию в своей истории", сообщает Zakon.kz.

Комментарий президент США опубликовал в своей соцсети. "Иран только что заявил, что сегодня нанесет очень сильный удар, сильнее, чем когда-либо прежде. Однако им лучше этого не делать. Потому что если они это сделают, мы нанесем им удары с такой силой, какой никогда раньше не было! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп", – написал глава США. Ранее в ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США.

