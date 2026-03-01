#Референдум-2026
#Казахмыс
Мир

Совбез ООН экстренно собрался из-за ударов по Ирану

Фото: pexels
1 марта Совет Безопасности ООН провел срочное заседание после масштабных атак США и Израиля по Ирану и ответных ударов Тегерана по странам Ближнего Востока, сообщает Zakon.kz.

Среди главных моментов, которые были подняты на заседании, стали:

  • Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил эскалацию и заявил, что происходящее – "серьезная угроза международному миру и безопасности".
  • По данным, удары были нанесены по 20 городам Ирана, включая Тегеран, Исфахан и Тебриз. В столице прогремели взрывы рядом с президентским дворцом и резиденцией верховного лидера.
  • Иран в ответ атаковал объекты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ, что ООН назвало нарушением суверенитета этих стран.
  • Сообщается о гибели высокопоставленных чиновников. По израильским источникам, среди них может быть верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
  • Есть жертвы среди мирного населения.

Гутерриш предупредил: конфликт может запустить цепную реакцию, которую уже невозможно будет остановить.

Также на заседании СБ ООН постпреды Ирана и США обменялись резкими репликами.

"США решительно отвергают это нелепое и, честно говоря, фарсовое утверждение о том, что действия Вашингтона не соответствуют международному праву", – заявил американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц.

Постпред Ирана Амир Саид Иравани в ответ призвал коллегу к сдержанности.

"Я советую вам, представитель Соединенных Штатов, быть вежливым. Это было бы лучше для вас самих и для страны, которую вы представляете", – ответил он.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк официально осудил военные действия США и Израиля, а также ответные удары Ирана. По его словам, основное бремя столкновения ложится на плечи мирных граждан.

Аксинья Титова
