В Алматинской области прошли масштабные мероприятия в рамках "Таза Қазақстан"

Масштабные мероприятия в рамках "Таза Қазақстан" состоялись в Алматинской области. В экологической программе активно участвуют общественные объединения, молодежь, волонтеры, представители этносов и предприниматели, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких важных мероприятий организовано сегодня, 26 апреля, в областном центре.

Фото: акимат Алматинской области

По словам эковолонтеров, казахстанцам нужна не только очистка территорий, но и открытость сознания, гражданская ответственность и единство.

"Это потому, что мы должны оставить для будущих поколений чистую экологию, чистое мышление и чистую среду. Активное участие представителей общественности и предпринимателей в подобных мероприятиях вселяет большие надежды и радость всем нам", – говорят волонтеры.

Фото: акимат Алматинской области

В целом, с начала 2025 года в Алматинской области в рамках программы "Таза Қазақстан" приняли участие более 150 тыс. человек и более 8 тыс. предприятий, высадили 60 453 дерева.

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, очищены территории 539 историко-культурных памятников и 1054 социальных объектов. Подобные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.