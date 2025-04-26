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Общество

В Алматинской области прошли масштабные мероприятия в рамках "Таза Қазақстан"

Алматинская область, экология, акция &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 12:33 Фото: акимат Алматинской области
Масштабные мероприятия в рамках "Таза Қазақстан" состоялись в Алматинской области. В экологической программе активно участвуют общественные объединения, молодежь, волонтеры, представители этносов и предприниматели, сообщает Zakon.kz.

Одно из таких важных мероприятий организовано сегодня, 26 апреля, в областном центре.

Фото: акимат Алматинской области

По словам эковолонтеров, казахстанцам нужна не только очистка территорий, но и открытость сознания, гражданская ответственность и единство.

"Это потому, что мы должны оставить для будущих поколений чистую экологию, чистое мышление и чистую среду. Активное участие представителей общественности и предпринимателей в подобных мероприятиях вселяет большие надежды и радость всем нам", – говорят волонтеры.

Фото: акимат Алматинской области

В целом, с начала 2025 года в Алматинской области в рамках программы "Таза Қазақстан" приняли участие более 150 тыс. человек и более 8 тыс. предприятий, высадили 60 453 дерева.

Фото: акимат Алматинской области

Кроме того, очищены территории 539 историко-культурных памятников и 1054 социальных объектов. Подобные мероприятия будут продолжены и в дальнейшем.

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Андрей Дюсупов
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