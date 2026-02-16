В Шымкенте прошла масштабная акция "Вместе за обновление страны!"

В одном из трех мегаполисов страны – городе Шымкенте – состоялась масштабная акция "Вместе за обновление страны!", организованная в поддержку общенационального референдума по новой Конституции.

Мероприятие прошло во дворце "Қызғалдақ" и было направлено на поддержку основного документа, определяющего стратегический курс развития государства, а также на укрепление общественного единства и согласия.

Фото: акимат города Шымкент

В акции приняли участие около 1000 жителей города. Среди них – активная молодежь, представители культуры и искусства, а также спортсмены, защищающие честь страны на международной арене. Участники выразили поддержку инициативам, направленным на модернизацию страны, и продемонстрировали свою гражданскую позицию.

Кульминацией праздничной программы стало совместное исполнение песни "Ата заң бұл" народной артисткой Казахстана, всемирно известной оперной певицей Майрой Мухамедкызы и известными артистами города вместе с собравшимися зрителями. Развевающиеся в зале голубые флаги и приподнятое настроение участников стали наглядным отражением уверенности в будущем страны и высокого патриотического духа.

Фото: акимат города Шымкент

В ходе мероприятия выступающие особо подчеркнули значение новой Конституции в формировании справедливого общества.

"Это не просто акция – это важный шаг ради нашего общего будущего. Новая Конституция – прочный фундамент справедливого общества", – отметили участники встречи.

Фото: акимат города Шымкент

Акция "Вместе за обновление страны!" продемонстрировала активную гражданскую позицию жителей Шымкента в исторически значимые для страны периоды и их готовность ставить во главу угла единство и ответственность на пути к процветанию государства.