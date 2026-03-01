Казахстанские авиакомпании запланировали 13 рейсов с Ближнего Востока на 2 марта

В Министерстве транспорта Казахстана состоялось заседание оперативного штаба в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 1 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, "Казаэронавигации" и ведущих отечественных авиакомпаний. На повестке дня – безопасность полетов и возвращение соотечественников на родину с использованием альтернативных и безопасных авиамаршрутов.

По данным министерства, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.

"Также по расписанию полетов на 2 марта из стран Ближнего Востока запланированы 13 рейсов. Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран", – говорится в сообщении.

Для помощи пассажирам на базе Авиационной администрации Казахстана организована круглосуточная работа горячей линии по номерам: +7 7172 77 98 21, +7 7172 79 82 13, +7 7172 79 82 14.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов в колл-центрах авиакомпаний и аэропортов:

Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77 .

. FlyArystan: +7 727 331 10 10 , WhatsApp: +7 702 702 02 27 .

, WhatsApp: . SCAT: +7 7252 99 88 80 .

. Qazaq Air: +7 727 356 14 14 .

. Аэропорт Астаны: +7 7172 702 999 .

. Аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.

Дальнейшие действия штаба координируются совместно с Министерством иностранных дел РК.

Ранее сообщалось, что МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока.