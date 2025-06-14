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Общество

Ситуация на Ближнем Востоке: казахстанских путешественников предупредили в Минтуризма

туризм, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2025 15:47 Фото: pixabay
В Министерстве туризма опубликовали предупреждение для казахстанских путешественников в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что согласно информации Комитета гражданской авиации Минтранспорта РК, установлен полный запрет на выполнение полетов в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

"Указание ответственного ведомства касается всех регулярных и нерегулярных пассажирских, грузовых и технических рейсов казахстанских эксплуатантов воздушных судов", – подчеркнули в министерстве.

В связи с этим казахстанцев просят внимательно следить за обстановкой, а также тщательно планировать свои путешествия, в особенности в ОАЭ и страны Залива.

"Министерство туризма и спорта РК внимательно следит за ситуацией и находится на постоянной связи с ответственными госорганами, посольствами и туроператорами. При возникновении необходимости министерством совместно с Туристік Қамқор и авиакомпаниями будет обеспечен возврат туристов", – говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана также выступили с важным заявлением из-за опасной военной эскалации на Ближнем Востоке.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство РК в Израиле опубликовало срочное сообщение для казахстанцев, находящихся в Израиле.

А две казахстанские авиакомпании предупредили пассажиров об облете воздушного пространства Ирана и Ирака и возможных изменениях во времени вылетов и прилетов.

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Андрей Дюсупов
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