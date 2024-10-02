Казахстанским авиакомпаниям рекомендуют менять маршруты из-за ситуации на Ближнем Востоке

2 октября 2024 года пресс-служба Министерства транспорта Казахстана выступила с важным заявлением из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В нем даны рекомендации авиакомпаниям, сообщает Zakon.kz.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, сказано:

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанским авиакомпаниям рекомендовано облетать воздушное пространство Ирана и выбирать альтернативные маршруты, а также руководствоваться ранее направленным указаниям и рекомендациям по полетам в соответствующем регионе".

Также ранее уже выступили с обращением в МВД. Там заявили, что в Казахстане маршруты патрулирования полиции приближены к синагогам и дипломатическим объектам Израиля.

В ночь на 1 октября 2024 года армия Израиля объявила о начале наземной операции на юге Ливана. Позднее Иран выпустил почти 500 ракет в сторону Израиля. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но "были и попадания".

МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население. Армия пообещала, что эта атака "будет иметь последствия".

"У нас есть планы. Мы будем действовать тогда и там, где будет нужно", – уточнил Даниэль Хагари.

Через некоторое время власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища после массированной атаки со стороны Ирана.