События

МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 18:06 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Казахстана прорабатывает маршруты для возможной эвакуации казахстанцев из зоны эскалации на Ближнем Востоке. Об этом 1 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

По их данным, загранучреждения в регионе переведены на усиленный режим работы. Дипломаты совместно с туркомпаниями уже оказывают содействие гражданам, находящимся в аэропортах и транзитных зонах.

Для оперативной помощи созданы экстренные линии связи и чаты в мессенджерах, где соотечественники могут получить консультации и рекомендации.

"В МИД и загранучреждениях РК открыты линии экстренной связи. Продолжается сбор информации о количестве наших граждан, находящихся в зоне эскалации. При этом важно отметить, что точное количество граждан, находящихся в том числе в транзитных зонах, назвать затруднительно", – говорится в сообщении.

Сотрудниками диппредставительств Казахстана совместно с туристическими компаниями оказывается содействие в вопросе размещения граждан, находящихся в аэропортах и транзитных зонах.

"Прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу граждан РК из зон эскалации. Дополнительные разъяснения будут доводиться через официальные ресурсы МИД и загранучреждений РК, а также рассылку через приложение в Kaspi Travel", – подчеркнули в МИД РК.

На текущий момент данные о пострадавших среди граждан Казахстана не поступали. МИД призывает соотечественников сохранять спокойствие, избегать зон повышенного риска и строго следовать указаниям местных властей. Ситуация находится на круглосуточном контроле профильных госорганов.

На Ближнем Востоке разгорелся очередной кризис. 28 февраля 2026 года Израиль и США ударили по столице Ирана. В ответ Иран запустил ракеты по базам США в Ближневосточном регионе и Израилю. Погибли сотни людей и высшее руководство во главе с аятоллой Хаменеи, ударами была разрушена его резиденция. Преемника у верховного лидера не было. В ответ на гибель Хаменеи КСИР анонсировал проведение "самой мощной наступательной операции в истории" Вооруженных сил Ирана против военных баз США. В ответ поступили угрозы от Трампа.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о формировании временного руководящего совета после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

