Общество

В Минтранспорта состоялось заседание оперативного штаба в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 18:52 Фото: Zakon.kz
В Министерстве транспорта Казахстана состоялось заседание оперативного штаба в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 1 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие представители Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, "Казаэронавигации" и ведущих отечественных авиакомпаний. На повестке дня – безопасность полетов и возвращение соотечественников на родину с использованием альтернативных и безопасных авиамаршрутов.

По данным министерства, в настоящее время воздушное пространство закрыто либо сохраняется нестабильная ситуация в следующих государствах: Иран, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Ирак и Ливан. В связи с этим 28 февраля отменены 14 рейсов и 1 марта отменены 12 рейсов из этих стран в Казахстан.

"Авиакомпании выразили готовность в выделении воздушных судов для выполнения возвратных рейсов при открытии воздушного пространства этих стран", – говорится в сообщении.

Для помощи пассажирам на базе Авиационной администрации Казахстана организована круглосуточная работа горячей линии по номерам: +7 7172 77 98 21, +7 7172 79 82 13, +7 7172 79 82 14.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов в колл-центрах авиакомпаний и аэропортов:

  • Air Astana: +7 727 244 44 77, +7 7172 58 44 77.
  • FlyArystan: +7 727 331 10 10, WhatsApp: +7 702 702 02 27.
  • SCAT: +7 7252 99 88 80.
  • Qazaq Air: +7 727 356 14 14.
  • Аэропорт Астаны: +7 7172 702 999.
  • Аэропорт Алматы: +7 727 228 00 19.

Дальнейшие действия штаба координируются совместно с Министерством иностранных дел РК.

Ранее сообщалось, что МИД готовит срочную эвакуацию казахстанцев с Ближнего Востока.

Канат Болысбек
