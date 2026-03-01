Светлана Лобода провела ночь в подземном паркинге из-за ракетных атак в Дубае

Певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто был вынужден искать убежище во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает Zakon.kz.

1 марта 2026 года артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram кадрами из Дубая, сообщив, что провела ночь на подземной парковке одного из торговых центров.

На опубликованном фото певица сидит на стуле посреди паркинга.

"Дубай. Подземный паркинг. Весело", – прокомментировала ситуацию артистка.

Ранее в ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая. В аэропортах Абу-Даби, Дубая и Катара отменили рейсы. Также известно, что башня-парус "Бурдж-эль-Араб" пострадала при атаке Ирана.