Культура и шоу-бизнес

Светлана Лобода провела ночь в подземном паркинге из-за ракетных атак в Дубае

Певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто был вынужден искать убежище во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2026 21:38 Фото: Instagram/lobodaofficial
Певица Светлана Лобода оказалась в числе тех, кто был вынужден искать убежище во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает Zakon.kz.

1 марта 2026 года артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram кадрами из Дубая, сообщив, что провела ночь на подземной парковке одного из торговых центров.

На опубликованном фото певица сидит на стуле посреди паркинга.

"Дубай. Подземный паркинг. Весело", – прокомментировала ситуацию артистка.

Ранее в ОАЭ заявили о пострадавших при ударе по аэропорту Дубая. В аэропортах Абу-Даби, Дубая и Катара отменили рейсы. Также известно, что башня-парус "Бурдж-эль-Араб" пострадала при атаке Ирана.

Канат Болысбек
Читайте также
Светлана Лобода осталась в Казахстане и заинтриговала поклонников
17:58, 21 августа 2025
Светлана Лобода осталась в Казахстане и заинтриговала поклонников
Не только за собаку: Светлана Лобода на казахском поблагодарила фанатов
09:28, 20 августа 2025
Не только за собаку: Светлана Лобода на казахском поблагодарила фанатов
"Актау-Ницца": песня Лободы зазвучала по-новому
09:45, 06 ноября 2023
"Актау-Ницца": песня Лободы зазвучала по-новому
Последние
Популярные
