Звездный выбор: эстрадный певец Кайрат Баекенов принял участие в референдуме
Фото: акимат города Астаны
Заслуженный деятель Казахстана Кайрат Баекенов, как и миллионы жителей страны, пришел на один из избирательных участков столицы, чтобы сделать важный шаг – проголосовать в общенациональном референдуме по вопросу строительства АЭС.
Автор любимых народом хитов продемонстрировал активную гражданскую позицию, опустив свой бюллетень в урну для голосования.
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