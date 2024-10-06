Звездный выбор: эстрадный певец Кайрат Баекенов принял участие в референдуме

Фото: акимат города Астаны

Заслуженный деятель Казахстана Кайрат Баекенов, как и миллионы жителей страны, пришел на один из избирательных участков столицы, чтобы сделать важный шаг – проголосовать в общенациональном референдуме по вопросу строительства АЭС.

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