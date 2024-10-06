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Звездный выбор: эстрадный певец Кайрат Баекенов принял участие в референдуме

Звездный выбор, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 17:30 Фото: акимат города Астаны
Заслуженный деятель Казахстана Кайрат Баекенов, как и миллионы жителей страны, пришел на один из избирательных участков столицы, чтобы сделать важный шаг – проголосовать в общенациональном референдуме по вопросу строительства АЭС.

Автор любимых народом хитов продемонстрировал активную гражданскую позицию, опустив свой бюллетень в урну для голосования.

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