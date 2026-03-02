#Референдум-2026
Общество

Стала известна сумма налоговых поступлений в республиканский бюджет на начало марта

Поступления в Республиканский бюджет, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 07:00 Фото: Zakon.kz
Утром 2 марта в Комитете государственных доходов Министерства финансов страны рассказали об исполнении налоговых поступлений в республиканский бюджет по итогам двух месяцев 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, на 1 марта 2026 года исполнение плана по налоговым поступлениям республиканского бюджета составило 113,7%, в бюджет поступило 2 979,0 млрд тенге. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года достиг 129,4%, или больше на 677,5 млрд тенге.

Таким образом, по итогам января-февраля 2026 года обеспечено стабильное исполнение доходной части республиканского бюджета.

"Положительная динамика обеспечена за счет ключевых бюджетообразующих налогов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, итоги двух месяцев подтверждают устойчивый рост доходов и отсутствие оснований для преждевременных негативных оценок.

"Фактические данные показывают, что динамика налоговых поступлений остается положительной и соответствует текущим макроэкономическим условиям", – подытожили в ведомстве.

Ранее на коллегии Минфина обсудили меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Утверждена Дорожная карта по автоматизации прогноза по налоговым поступлениям в республиканский бюджет
09:54, 16 июня 2025
Утверждена Дорожная карта по автоматизации прогноза по налоговым поступлениям в республиканский бюджет
В Казахстане выросли налоговые поступления в консолидированный бюджет за 1 квартал
20:01, 28 апреля 2023
В Казахстане выросли налоговые поступления в консолидированный бюджет за 1 квартал
Крупные концерты обеспечат порядка 1,5 млрд тенге налоговых поступлений – Минфин
09:27, 10 ноября 2025
Крупные концерты обеспечат порядка 1,5 млрд тенге налоговых поступлений – Минфин
Ошибка в тексте: