Стала известна сумма налоговых поступлений в республиканский бюджет на начало марта

Утром 2 марта в Комитете государственных доходов Министерства финансов страны рассказали об исполнении налоговых поступлений в республиканский бюджет по итогам двух месяцев 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, на 1 марта 2026 года исполнение плана по налоговым поступлениям республиканского бюджета составило 113,7%, в бюджет поступило 2 979,0 млрд тенге. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года достиг 129,4%, или больше на 677,5 млрд тенге.

Таким образом, по итогам января-февраля 2026 года обеспечено стабильное исполнение доходной части республиканского бюджета.

"Положительная динамика обеспечена за счет ключевых бюджетообразующих налогов", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, итоги двух месяцев подтверждают устойчивый рост доходов и отсутствие оснований для преждевременных негативных оценок.

"Фактические данные показывают, что динамика налоговых поступлений остается положительной и соответствует текущим макроэкономическим условиям", – подытожили в ведомстве.

