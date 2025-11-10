#Народный юрист
Статьи

Крупные концерты обеспечат порядка 1,5 млрд тенге налоговых поступлений – Минфин

Налоги, бюджет, бизнес, Минфин , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:27 Фото: phxere
Министерство финансов Республики Казахстан подвело предварительные итоги налоговых поступлений по итогам крупных музыкальных мероприятий, прошедших в июле-сентябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным и.о. директора Департамента налогового администрирования Комитета государственных доходов МФ РК Бектаса Адилгалиева, по пяти концертам и фестивалям совокупная сумма начисленных налогов, включая подрядчиков, составляет порядка 1,5 млрд тенге, в том числе уплачено 738,6 млн тенге.

"В июле в Астане состоялся фестиваль Alem Fest, который собрал 22 тыс. зрителей. Налоговые поступления в виде уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) за нерезидента составили 22 млн тенге. В августе прошли два крупных концерта Дженнифер Лопес. С учетом зарубежных туристов концерт посетили в Алматы 26 тыс. зрителей и в Астане 27 тыс. Налоговые поступления в виде оплаченного КПН за нерезидента составили 500,1 млн тенге, 249,4 млн тенге в Астане и 250,7 млн тенге в Алматы. В сентябре также прошли концерты Backstreet Boys в Алматы и в Астане. По ним сумма оплаченного КПН за нерезидента в бюджет РК составила 216,5 млн тенге". Бектас Адилгалиев

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:27
Команда Джей Ло намерена прогуляться по Алматы

Он рассказал, что ожидаемая сумма поступлений до конца года от предпринимательской деятельности шести организаторов, субподрядных организаций и от мультипликационного эффекта составляет 761,4 млн тенге.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:27
Backstreet Boys поделились впечатлениями о Казахстане

Вместе с тем отмечается: масштабные музыкальные события способствуют развитию городской инфраструктуры, туризма и малого бизнеса, обеспечивают дополнительные источники дохода для бюджета.

Ирина Мишура
