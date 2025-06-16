Утверждена Дорожная карта по автоматизации прогноза по налоговым поступлениям в республиканский бюджет

Министр национальной экономики и министр финансов подписали совместный приказ об утверждении Дорожной карты по автоматизации процесса формирования прогноза по налоговым поступлениям в республиканский бюджет в разрезе специфик и регионов, сообщает Zakon.kz.

Дорожная карта содержит следующие мероприятия:

Постановка и согласование задач. Разработка интерфейса в ЦПГО. Автоматизация фактических данных КГД МФ РК, необходимых для прогноза налоговых поступлений в разрезе специфик и регионов. Предоставить доступ сотрудникам МНЭ РК (ДНТП) – срок реализации – 2025-2026 годы.

Разработка и реализация моделей для прогнозирования доходной части бюджета с функцией выгрузки в excel – срок реализации – 2025-2026 годы.

По итогу будет создана модель прогнозирования доходов, которая подразумевает использование исторических данных и макроэкономических индикаторов. Также должен быть разработан дизайн интерфейса (структура, графики, таблицы). Настройка логики обработки и отображения показателей. Разработка экспортной функции.

Автоматизация распределения утвержденного бюджета по налоговым поступлениям в разрезе специфик и регионов – срок – 2025-2026 годы.

Формой завершения станет проверка точности прогнозов. Использование фактических данных за последние годы в разрезе специфик и регионов с учетом разовых сумм и прогнозных сумм возврата НДС.

Внедрение системы контроля качества прогнозов и автоматизированной валидации. Проведение итогового тестирования системы и опытной эксплуатации – срок –2026-2027 годы.

Также проводится проверка точности прогнозов. Будет внедрен акт опытной эксплуатации. Автоматическое сравнение прогноза и факта с уведомлением о превышении порогов отклонений.

Контроль и оценка работы системы – на постоянной основе.

Совместный приказ введен в действие с 5 июня 2025 года.