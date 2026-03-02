Данные правительства: сколько лекарств подешевело в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева в своем ответе на депзапрос озвучила результаты работы в сфере образования цен на лекарства, передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что Министерством здравоохранения РК в 2025 году проведена реформа ценообразования на лекарственные средства и медизделия, с внедрением механизмов внутреннего и внешнего реферирования цен на основе международных баз данных, с исключением необоснованных расходов и актуализацией перечня референтных стран.

"Это позволило снизить розничные и закупочные цены на значительную часть лекарственных средств, повысив их экономическую доступность для населения, обеспечив существенную экономию бюджетных средств на дополнительное лекарственное обеспечение. С учетом нового механизма пересмотрены цены на 2900 лекарственных средств в рамках ГОБМП и системы ОСМС и 4900 лекарственных средств для оптово-розничной реализации", – говорится в ответе.

По словам Балаевой, анализ сравнения предельных цен на торговые наименования лекарственных средств показал снижение розничных цен по 3801 лекарственному средству в среднем на 26,5% в рамках ГОБМП и по 1397 лекарственным средствам в среднем на 22,5% в системе ОСМС.

