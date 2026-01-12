Более 15 млрд тенге потратили на бесплатное питание школьников в 2025 году
Фото: Министерство просвещения РК
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева ответила на депутатский запрос касательно обеспечения школьников бесплатным питанием, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее данным, в 2025 году в дошкольных организациях бесплатным питанием были обеспечены 953 тысячи воспитанников.
"Из них 67 тысяч детей из семей социально уязвимых категорий. На организацию бесплатного питания из местных бюджетов выделено 15,4 млрд тенге", – говорится в ответе.
Она также напомнила, что в образовательных организациях на основе Стандарта питания утверждено перспективное типовое меню с учетом возрастных особенностей детей, калорийности и сезонности.
Стандартом предусмотрено снижение доли сахара в 3,6 раза и соли – в 5 раз, увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции, исключение из меню колбасных изделий и копченостей, замена сладких напитков водой, а также установлены требования к питанию детей с особыми диетическими потребностями.
"В соответствии с требованиями стандарта с 1 ноября 2025 года утверждены тарифы на меню питания в образовательных организациях с учетом уровня инфляции на основе средних цен и статистических данных. Кроме того, в соответствии с нормами Бюджетного кодекса и закона "Об образовании" расходы на питание осуществляются местными исполнительными органами за счет средств местных бюджетов. При этом регионы вправе с учетом экономических возможностей увеличивать расходы на питание за счет средств местных бюджетов", – добавила Балаева.
Ранее мы писали о том, что депутат Мажилиса предложила пересмотреть стоимость школьного питания и усилить меры по стабилизации цен.
