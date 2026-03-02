#Референдум-2026
Общество

Три новых соглашения планирует заключить Казахстан с производителями лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 11:35 Фото: unsplash
Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева в своем ответе на депзапрос рассказала о соглашениях с производителями лекарственных средств (ЛС), передает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что с декабря 2025 года запущен механизм заключения соглашений об инвестициях, предусматривающих обязательства инвесторов по развитию науки, глубине локализации лекарственных средств, трансферту технологий и формированию экспорта до 40%. Механизм предусматривает ряд преференций: освобождение от корпоративного подоходного налога, НДС и таможенных пошлин на импорт оборудования, государственную поддержку инфраструктурой, доступ к земельным участкам без конкурса.

"На сегодня подписано 6 соглашений на сумму 316,3 млрд тенге в партнерстве с ведущими фармацевтическими производителями, в том числе стран Европы, Китая и Индии. В перспективе, с учетом указанных соглашений, ожидается обеспечение прироста доли казахстанского производства ЛС с 15 до 42% к 2028 году. Планируется производство порядка 400 наименований ЛС и создание более 1100 постоянных рабочих мест", – говорится в ответе.

Кроме того, поступили предложения по 3 новым проектам соглашений, которые сейчас находятся на рассмотрении.

"По поручению главы государства для формирования устойчивой, конкурентоспособной и технологически развитой фармацевтической отрасли разработан проект Концепции развития фармацевтической и медицинской промышленности Республики Казахстан до 2030 года. В данный момент проект проходит процедуру согласования", – добавила Балаева.

Ранее мы писали, что в Казахстане отозвали регистрацию у немецкого лекарства и американской вакцины.

Азамат Сыздыкбаев
