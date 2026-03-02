Беременная казахстанка передала руль пьяной подруге: обе лишены прав на 7 лет

В Уральске специализированный суд по административным правонарушениям рассмотрел дело в отношении владелицы автомобиля, которая передала управление машиной своей нетрезвой подруге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что беременная женщина передала руль знакомой, зная, что та находится в состоянии алкогольного опьянения. Позже автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель была пьяна.

Владелица автомобиля признала свою вину и подтвердила, что передала управление подруге. Также она предоставила медицинскую справку о беременности.

"Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 608 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". С учетом беременности административный арест к ней применяться не мог, поэтому ей назначено наказание в виде лишения водительских прав сроком на семь лет", – огласила решение судья Ботакоз Баймуханова.

Нетрезвая подруга, которая находилась за рулем автомобиля, признана виновной по той же статье. Ее лишили права управления транспортными средствами на семь лет. При этом вторую нарушительницу суд тоже не стал лишать свободы, поскольку у нее есть малолетние дети.

Кроме того, суд вынес частное постановление для проверки законности медицинской справки о беременности. В случае выявления новых обстоятельств решение может быть пересмотрено.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.