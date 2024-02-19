Алматинского полицейского лишили водительских прав на семь лет

Фото: Zakon.kz

Суд по административным правонарушениям г. Алматы рассмотрел дело в отношении полицейского по ч.3 ст. 608 КоАП. Его лишили водительских прав на 7 лет, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что зимой текущего года мужчина, управляя служебной автомашиной в состоянии наркотического опьянения, двигаясь по улицам города, допустил столкновение с двумя автомашинами.

Подсудимый подтвердил факты, изложенные в материалах дела и раскаялся в содеянном. "Постановлением суда К. признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения (ч. 3 ст. 608 КОАП) и ему наложено административное взыскание в виде лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет", – говорится в сообщении. Постановление суда не вступило в законную силу. Между тем, по факту дорожного транспортного происшествия в состоянии опьянения сотрудником полиции Алматы начато расследование. "Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще ряд руководителей понесли дисциплинарное наказание. Эта работа находится на контроле руководства МВД РК". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы Ранее полиция Алматы прокомментировала ДТП с участием "майора под мефедроном". Читайте также Жительницу Жамбылской области оштрафовали за распыление перцового баллончика Девушка поссорилась с отцом и пыталась спрыгнуть с моста в Туркестанской области В мошенничестве подозревают глав крестьянских хозяйств в Актобе

Следите за новостями zakon.kz в: