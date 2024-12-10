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Общество

Девушка снялась в откровенной рекламе на улице в Шымкенте и поплатилась свободой

Девушка в Шымкенте снялась в откровенной рекламе и поплатилась свободой, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 17:42 Фото: рixabay
В Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента рассмотрели административное дело в отношении девушки по факту мелкого хулиганства, сообщает Zakon.kz.

По информации суда города, в ноябре 2024 года горожанка в полуобнаженном виде, в белье, снималась для рекламы перед торговым центром Shymkent Plaza на площади Аль-Фараби. За это ее привлекли к ответственности.  

В суде девушка признала свою вину, раскаялась и просила суд не назначать суровое наказание.

"Поскольку Е. осознавала противоправный характер своих действий и допущение совершения административного правонарушения, была признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", – сообщили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор приверженке "неотенгрианства": два года ограничения свободы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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