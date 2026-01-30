Мальчик или девочка: чье рождение предпочитают в Казахстане и в других странах

Если бы у людей был только один шанс стать родителями, кого бы они выбрали – сына или дочь? В 2024 году исследователи задали этот вопрос в 44 странах мира. Исходя из чего люди делают выбор в пользу определенного пола и с чем это связано, выяснял Zakon.kz со специалистами.

Большинство людей на планете ждут появления ребенка на свет с надеждой, тревогой и радостью. В обычной жизни пол будущего малыша для многих не становится принципиальным вопросом. Но что если изменить условия? Что если судьба позволит завести только одного ребенка?

Именно такой вопрос задал миру Gallup International. В итоговом опросе приняли участие около 45 000 человек из 44 стран.

Респондентам предложили выбрать: Если бы у вас мог быть только один ребенок, вы бы предпочли мальчика, девочку или пол не имеет значения?

Ответы оказались гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Они рассказали о культурных кодах, социальных ожиданиях и о том, как в разных странах смотрят на будущее семьи.

Давайте взглянем на инфографику.

Если смотреть на карту мира через призму этого вопроса, она перестает быть ровной. Предпочтения по полу ребенка рисуют резкие контрасты, словно разные культурные климатические зоны.

В одних странах чаша весов заметно склоняется в сторону мальчиков. Самое яркое предпочтение сыновьям зафиксировано в Индии – здесь 39% респондентов признались, что при единственном выборе хотели бы мальчика. За ней следуют Филиппины (35%), Эквадор и Китай (по 24%), а также Великобритания, где каждого пятого опрошенного (21%) привлекает именно этот вариант.

Казахстан в этом списке занимает 9-е место, где тоже каждый пятый ответил, что отдает предпочтение именно мальчикам.

В других частях мира картина меняется. Там чаще выбирают девочек. Республика Корея возглавляет этот список: 28% респондентов предпочли бы дочь. Почти столь же высокие показатели в Японии и Испании по (26%), неожиданно на Филиппинах (26%), а также в Бангладеш, где за девочек высказались 23% участников опроса. Кстати, в этом списке присутствует и Азербайджан, что немного удивило, там 20% опрошенных хотят девочку.

Но есть и страны, где сам вопрос о поле ребенка будто теряет смысл. В Мексике абсолютное большинство, а это 84%, заявили, что для них пол не имеет значения. Похожая позиция доминирует в Грузии (82%), Дании и Швеции (по 81%), а также в Армении (78%). Здесь же оказалась и Россия – 69%.

Boys, boys, boys

В ряде стран, которые мы перечислили, предпочтение по-прежнему отдают мальчикам, и Казахстан – не исключение. Мы поговорили с социологом Жанар Кукановой и она объяснила, с чем это может быть связано.

"В странах Востока люди чаще склоняются к предпочтению рождения мальчика в семье. На это влияют религиозно-культурные нормы и устоявшиеся социальные установки. С рождением сыновей здесь традиционно связывают продолжение рода и фамилии, поскольку во многих странах она передается по мужской линии. Кроме того, на молодые семьи нередко оказывает давление окружение. Считается, что без сына род не может быть продолжен. Именно поэтому в ряде восточных стран по-прежнему сохраняется высокий уровень многодетности", – поясняет социолог.

Более образованные люди, как правило, стремятся дистанцироваться от традиционных установок. Для них пол ребенка чаще всего не имеет принципиального значения, они готовы радоваться рождению ребенка вне зависимости от того, мальчик это или девочка.

"В то же время среди состоятельных и обеспеченных семей сохраняется интерес к рождению сына. Ведь существует риск, что при наличии только дочерей наследство может перейти в семью мужа. Тип поселения при этом не играет решающей роли", – отмечает эксперт.

Who run the world? Girls

Исследования показывают, что предпочтение в выборе девочки связывают с практическим опытом семей. Во многих обществах именно дочери оказываются эмоционально ближе к родителям, чаще поддерживают связь и берут на себя заботу в старшем возрасте.

"Предпочтения в отношении пола ребенка заметно меняются от поколения к поколению. Если для старших поколений было характерно предпочтение рождения мальчиков, то сегодня ситуация постепенно меняется", – говорит социолог.

Выбор в пользу девочек здесь далеко это не идеализация, а отражение реальности. Женщины все чаще становятся центром семейных отношений, вне зависимости от традиционных ролей, и это радует.

Ситуация по Казахстану

В современном Казахстане рождение ребенка для многих семей становится сложным решением, на которое влияет целый ряд факторов:

нестабильный или низкий доход,

состояние здоровья,

отсутствие подходящего партнера,

невозможность позволить себе двух-трех детей.

"В этих условиях для молодых семей пол ребенка чаще всего не имеет принципиального значения, они рады самому факту его появления", – говорит социолог Жанар Куканова.

Казахстан остается многонациональным государством, однако в семейных установках по-прежнему прослеживаются черты восточной модели общества. Мужчина воспринимается как кормилец, и даже в тех случаях, когда женщина является основным источником дохода, на уровне установок остается ожидание, что именно мужчина должен обеспечивать семью.

"В семьях, где главенствующую роль играет отец, чаще звучит желание рождения хотя бы одного сына. В менее патриархальных семьях пол ребенка, как правило, не становится принципиальным, здесь рады любому пополнению", – отмечает эксперт.

А что об этом говорит психология? На этот вопрос нам ответила кандидат наук, психолог Жанат Биржанова.

"В нашем обществе рождение мальчика по-прежнему ценят как символ продолжения рода и опоры для семьи. Но, когда родители становятся пожилыми, чаще ценят дочерей, ведь именно они проявляют больше тепла и заботы. Парадокс в том, что мальчиков часто чрезмерно оберегают, а на девочек возлагают больше ответственности, из-за чего девочки растут более самостоятельными и смелыми. Эти установки формируют разные модели поведения и передаются из поколения в поколение", – объясняет психолог.

Пол не имеет значения – главный мировой тренд

Самый распространенный ответ в мире – пол не имеет значения. Он доминирует в странах с высоким уровнем образования, социальной мобильности и гендерного равенства.

Эксперты исследования называют этот вариант маркером сдвига общественного сознания. В таких странах от ребенка больше не ждут выполнения заранее заданной роли. Главным выступает здоровье, возможность и свобода выбора.

Ребенок здесь воспринимается прежде всего как личность, а не как носитель ожиданий, иначе это может нанести в будущем ребенку травму.

"Предпочтение пола ребенка, безусловно, влияет на ребенка и на его самооценку. Особенно сильный эффект возникает в крайних случаях, когда, например, девочке прямо говорят: "Эх, если бы ты родилась мальчиком". Она может вырасти уверенной и успешной, но при этом у нее может сформироваться ощущение, что она "не такая": недостаточно нежная или женственная. Это может повлиять на ее самооценку и на то, как она выстраивает отношения в будущем", – говорит психолог Жанат Биржанова.

Выбор, который говорит о будущем

Исследование – это срез того, какое будущее люди готовы принять. Когда человеку предлагают сделать единственный выбор, он отвечает честно.

И в этих ответах мы видим: страхи,

надежды,

традиции,

перемены, которые происходят в мире прямо сейчас.

В конечном счете вопрос – мальчик или девочка – оказывается не столько о поле, сколько о карте мира, которую мы строим для будущих поколений. Ведь выбор, который кажется личным и семейным, на самом деле отражает общественные ожидания, нормы и ценности.