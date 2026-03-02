Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Семее раскрыт обман под видом инвестиций. Об этом 2 марта 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.
24-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии мошенничеств под предлогом приумножения денежных средств, изобличен сотрудниками полиции.
"Как установлено в ходе досудебного расследования, в сентябре-ноябре 2025 года молодой человек входил в доверие к гражданам, обещая "выгодные вложения" и быстрый доход. Используя обман и злоупотребляя доверием потерпевших, он завладевал их денежными средствами".Пресс-служба ДП области Абай
По данным полиции, жертвами противоправных действий стали трое жителей Семея:
- 20-летняя девушка лишилась 715 тыс. тенге, поверив обещаниям о приумножении средств;
- 21-летняя потерпевшая передала подозреваемому 2,6 млн тенге в надежде получить прибыль;
- 63-летняя жительница города также стала жертвой обмана и потеряла 220 тыс. тенге.
"В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что полученные денежные средства он потратил, в связи с чем они не были изъяты. Действия молодого человека квалифицированы по статье "Мошенничество". В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке".Пресс-служба ДП области Абай
Стражи порядка призывают казахстанцев не доверять обещаниям быстрой прибыли и передавать денежные средства только после проверки законности инвестиционных предложений.
