Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Семее раскрыт обман под видом инвестиций. Об этом 2 марта 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

24-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии мошенничеств под предлогом приумножения денежных средств, изобличен сотрудниками полиции. "Как установлено в ходе досудебного расследования, в сентябре-ноябре 2025 года молодой человек входил в доверие к гражданам, обещая "выгодные вложения" и быстрый доход. Используя обман и злоупотребляя доверием потерпевших, он завладевал их денежными средствами". Пресс-служба ДП области Абай По данным полиции, жертвами противоправных действий стали трое жителей Семея: 20-летняя девушка лишилась 715 тыс. тенге, поверив обещаниям о приумножении средств;

21-летняя потерпевшая передала подозреваемому 2,6 млн тенге в надежде получить прибыль;

63-летняя жительница города также стала жертвой обмана и потеряла 220 тыс. тенге. "В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что полученные денежные средства он потратил, в связи с чем они не были изъяты. Действия молодого человека квалифицированы по статье "Мошенничество". В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке". Пресс-служба ДП области Абай Стражи порядка призывают казахстанцев не доверять обещаниям быстрой прибыли и передавать денежные средства только после проверки законности инвестиционных предложений. Материал по теме Мошенники угрозами тюрьмы вынудили подростка отдать миллионы Ранее стало известно о жилищной афере на 8 млрд тенге. О том, как в Астане квартиры в ЖК продали дважды, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: