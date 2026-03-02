#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Казахстанец "придумал" легкий способ заработать миллионы

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 16:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Семее раскрыт обман под видом инвестиций. Об этом 2 марта 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай, сообщает Zakon.kz.

24-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии мошенничеств под предлогом приумножения денежных средств, изобличен сотрудниками полиции.

"Как установлено в ходе досудебного расследования, в сентябре-ноябре 2025 года молодой человек входил в доверие к гражданам, обещая "выгодные вложения" и быстрый доход. Используя обман и злоупотребляя доверием потерпевших, он завладевал их денежными средствами".Пресс-служба ДП области Абай

По данным полиции, жертвами противоправных действий стали трое жителей Семея:

  • 20-летняя девушка лишилась 715 тыс. тенге, поверив обещаниям о приумножении средств;
  • 21-летняя потерпевшая передала подозреваемому 2,6 млн тенге в надежде получить прибыль;
  • 63-летняя жительница города также стала жертвой обмана и потеряла 220 тыс. тенге.
"В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания. Установлено, что полученные денежные средства он потратил, в связи с чем они не были изъяты. Действия молодого человека квалифицированы по статье "Мошенничество". В отношении него избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке".Пресс-служба ДП области Абай

Стражи порядка призывают казахстанцев не доверять обещаниям быстрой прибыли и передавать денежные средства только после проверки законности инвестиционных предложений.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 16:59
Мошенники угрозами тюрьмы вынудили подростка отдать миллионы

Ранее стало известно о жилищной афере на 8 млрд тенге. О том, как в Астане квартиры в ЖК продали дважды, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
17:32, Сегодня
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
Новый способ мошенничества в Казахстане: достаточно одного SMS
13:22, 18 сентября 2025
Новый способ мошенничества в Казахстане: достаточно одного SMS
Казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских
10:21, 26 января 2026
Казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Призёру Кубку мира по самбо из Узбекистана вынесли суровый вердикт после допинг провала
17:45, Сегодня
Призёру Кубку мира по самбо из Узбекистана вынесли суровый вердикт после допинг провала
Арман Царукян озвучил дату следующего "боя"
17:02, Сегодня
Арман Царукян озвучил дату следующего "боя"
Илья Мизерных установил историческое достижение для Казахстана на этапе Кубка мира
16:35, Сегодня
Илья Мизерных установил историческое достижение для Казахстана на этапе Кубка мира
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
16:20, Сегодня
В "Динамо" приняли решение по Зайнутдинову
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: