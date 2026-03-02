Отмена скидки 50% на штрафы за нарушения ПДД: какое принято решение

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о том, какое принято решение по поводу предложения отменить возможность оплаты половины штрафа за нарушения ПДД для самых нерадивых водителей, сообщает Zakon.kz.

6 февраля 2026 года депутат Марат Кожаев рассказал о ситуации с предложением лишить некоторых водителей возможности платить половину штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

"Я предложил в прошлом году – это рассмотрено правительством и поддержано, и, думаю, какие-то изменения в этой части будут. Я предложил тех, кто систематически, более 10 раз в течение года, нарушает ПДД, лишить этой привилегии, чтобы они платили после десятого нарушения, 11, 12 или 13-й раз полную сумму. У нас идут законы пакетами, и при следующих изменениях в Кодекс об административных правонарушениях я буду инициировать внесение этих поправок", – комментировал Кожаев.

Сегодня, 2 марта 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) прокомментировали этот вопрос.

"Лишение 50% скидки на оплату штрафа по делам об административных правонарушениях в отношении водителей, совершивших 10 и более нарушений ПДД в течение года, является инициативой депутатов Парламента, которая была рассмотрена в рамках заключения правительства РК на проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения". При этом заключением правительства указанная инициатива не была поддержана ввиду необходимости четкой законодательной регламентации указанной процедуры, проведения соответствующего анализа и градации нарушений ПДД по степени общественной опасности", – сообщили в МВД.

При этом в ведомстве отметили, что позицию о необходимости повышения ответственности водителей за систематические нарушения ПДД в целях стабилизации дорожной обстановки и снижения дорожно-транспортных происшествий полностью поддерживают.

"Повышение уровня дорожной безопасности и предотвращение негативных последствий, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, является одной из приоритетных задач МВД", – резюмировали в МВД.

