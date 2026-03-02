Какой будет погода в Казахстане в апреле
Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" сегодня, 2 марта 2026 года, предоставила долгосрочный синоптический прогноз по Казахстану на второй месяц весны, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что:
"Апрель ожидается теплым и осадочным".
Температура воздуха ожидается:
- выше нормы на 1° – на большей части республики,
- около нормы – в юго-восточной части страны (на большей части Восточно-Казахстанской области, на юго-востоке области Абай, в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики).
Количество осадков в апреле предполагается:
- около нормы – на большей части территории республики,
- больше нормы – в западной половине (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в западной половине Актюбинской области), в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики (в юго-восточной половине Алматинской области, области Жетысу, Восточно-Казахстанской области, на юге Туркестанской, Жамбылской областей, на крайнем юго-востоке области Абай).
"Детализированный прогноз на апрель месяц будет выпущен 15 марта".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики заявили, что 3-5 марта 2026 года Казахстан ждет долгожданное потепление. При этом они отметили, что осадки, которые временами будут сильными, никто не отменял.
Материал по теме
Зима не сдается: морозы и снегопады вновь обрушатся на Астану и Алматы, а чего ждать Шымкенту 3-5 марта
О том, какая погода ожидается по Казахстану в марте 2026 года, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript