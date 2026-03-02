#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Общество

Какой будет погода в Казахстане в апреле

роза, снег, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 18:06 Фото: pixabay
Пресс-служба РГП "Казгидромет" сегодня, 2 марта 2026 года, предоставила долгосрочный синоптический прогноз по Казахстану на второй месяц весны, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что:

"Апрель ожидается теплым и осадочным".

Температура воздуха ожидается:

  • выше нормы на 1° – на большей части республики,
  • около нормы – в юго-восточной части страны (на большей части Восточно-Казахстанской области, на юго-востоке области Абай, в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики).

Количество осадков в апреле предполагается:

  • около нормы – на большей части территории республики,
  • больше нормы – в западной половине (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в западной половине Актюбинской области), в горных и предгорных районах юга и юга-востока республики (в юго-восточной половине Алматинской области, области Жетысу, Восточно-Казахстанской области, на юге Туркестанской, Жамбылской областей, на крайнем юго-востоке области Абай).
"Детализированный прогноз на апрель месяц будет выпущен 15 марта".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики заявили, что 3-5 марта 2026 года Казахстан ждет долгожданное потепление. При этом они отметили, что осадки, которые временами будут сильными, никто не отменял.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 18:06
Зима не сдается: морозы и снегопады вновь обрушатся на Астану и Алматы, а чего ждать Шымкенту 3-5 марта

О том, какая погода ожидается по Казахстану в марте 2026 года, можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
17:32, Сегодня
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
Наступление весны в Казахстане: какой будет погода в апреле
10:59, 01 апреля 2024
Наступление весны в Казахстане: какой будет погода в апреле
Прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября
19:51, 01 ноября 2023
Прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Сегодня
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Сегодня
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Сегодня
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Казахстан проиграл Узбекистану "малый чемпионат мира по боксу": это провал или нет
18:09, Сегодня
Казахстан проиграл Узбекистану "малый чемпионат мира по боксу": это провал или нет
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: