Казахстанцам напомнили о важной проверке перед поездкой за рубеж
Сегодня, 2 марта 2025 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") обратилась к казахстанцам, планирующим поездки за рубеж, сообщает Zakon.kz.
Им напомнили о важной проверке.
"В преддверии праздников многие граждане планируют поездки за рубеж. Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд".Пресс-служба АО "НИТ"
Отмечается, что онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Проверка проводится по:
- реестру должников, которым ограничен выезд за границу,
- реестру должников по исполнительным производствам.
Как получить услугу онлайн на портале eGov.kz:
- Перейдите по кнопке "Гражданство, миграция и иммиграция" в разделе "Гражданам/Бизнесу".
- Выберите услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам" в разделе "Выезд за рубеж"
- Заполните необходимые поля.
- Нажмите кнопку "Проверить".
Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников в eGov Mobile:
26 февраля 2025 года в НИТ подсказали, где и как казахстанцы могут заменить водительские права с истекшим сроком.
