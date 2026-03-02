#Референдум-2026
Общество

Казахстанцам напомнили о важной проверке перед поездкой за рубеж

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2026 16:32 Фото: pixabay
Сегодня, 2 марта 2025 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") обратилась к казахстанцам, планирующим поездки за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о важной проверке.

"В преддверии праздников многие граждане планируют поездки за рубеж. Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд".Пресс-служба АО "НИТ"

Отмечается, что онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Проверка проводится по:

  • реестру должников, которым ограничен выезд за границу,
  • реестру должников по исполнительным производствам.

Как получить услугу онлайн на портале eGov.kz:

  • Перейдите по кнопке "Гражданство, миграция и иммиграция" в разделе "Гражданам/Бизнесу".
  • Выберите услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам" в разделе "Выезд за рубеж"
  • Заполните необходимые поля.
  • Нажмите кнопку "Проверить".

Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников в eGov Mobile:

26 февраля 2025 года в НИТ подсказали, где и как казахстанцы могут заменить водительские права с истекшим сроком.

