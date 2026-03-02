Казахстанцам напомнили о важной проверке перед поездкой за рубеж

Сегодня, 2 марта 2025 года, пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") обратилась к казахстанцам, планирующим поездки за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о важной проверке.

"В преддверии праздников многие граждане планируют поездки за рубеж. Чтобы избежать возможных трудностей или ограничений на границе, рекомендуем заранее проверить, не наложен ли на вас запрет на выезд". Пресс-служба АО "НИТ"

Отмечается, что онлайн-услуга по проверке наличия запрета на выезд за рубеж доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Проверка проводится по:

реестру должников, которым ограничен выезд за границу,

реестру должников по исполнительным производствам.

Как получить услугу онлайн на портале eGov.kz:

Перейдите по кнопке "Гражданство, миграция и иммиграция" в разделе "Гражданам/Бизнесу".

Выберите услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж, и реестру должников по исполнительным производствам" в разделе "Выезд за рубеж"

Заполните необходимые поля.

Нажмите кнопку "Проверить".

Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников в eGov Mobile:

