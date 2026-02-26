Где и как казахстанцы могут заменить водительские права с истекшим сроком – инструкция
Пресс-служба АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") сегодня, 26 февраля 2025 года, опубликовала подробную инструкцию по замене водительских прав в мобильном приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 25 февраля, казахстанцам объявили хорошую новость – они получили возможность заменить водительское удостоверение через портал eGov.kz и мобильное приложение eGov Mobile даже после окончания срока его действия.
Как это сделать в мобильном приложении eGov Mobile?
Чтобы воспользоваться услугой на портале eGov.kz, пользователю необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" – "Транспорт и коммуникации" – "Автомобильный транспорт";
- выбрать услугу "Выдача водительских удостоверений";
- указать ЦОН для получения готового документа и загрузить фото (ознакомиться с требованиями к фотографии);
- загрузить образец подписи и указать контактный телефон;
- оплатить государственную пошлину (1,25 МРП). В случае если это повторная подача заявки, можно воспользоваться функцией "Оплачено ранее";
- подписать заявку одним из доступных методов подписания.
Результат оказания услуги отобразится в разделе "Уведомления" Личного кабинета на портале eGov.kz и в разделе "Сообщения" – "История личного кабинета" в eGov Mobile.
После, как пояснили в НИТ, готовый документ можно получить в выбранном ЦОНе, предъявив удостоверение личности.
"В процессе подачи заявления стоит учитывать, что в отдельных случаях данные документа пользователя могут быть не оцифрованы в государственных информационных системах. В таком случае отобразится соответствующее уведомление, и для обновления данных может потребоваться личное обращение в ЦОН", – отметили в пресс-службе АО "НИТ", обращаясь к казахстанцам.
