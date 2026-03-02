Срочное "обращение" министра внутренних дел к казахстанцам оказалось фейком
Министерство внутренних дел Республики Казахстан заявило, что распространяемое в социальных сетях и мессенджерах "срочное объявление" не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
В тексте самого "обращения" министра людей призывают не вступать в контакт с иммигрантами из Сирии или Афганистана, плотно закрывать двери и быть бдительными:
В самом МВД подчеркнули, что информация из рассылки не соответствует действительности, а также попросили граждан доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.
"Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность", – подытожили в ведомстве.
Отметим, что министром внутренних дел с 2023 года является Ержан Саденов.
Ранее в социальных сетях распространили видеоролик с якобы официальным заявлением министра обороны Даурена Косанова относительно пролетов воздушных судов через воздушное пространство Казахстана. По этому поводу с официальным заявлением выступили в ведомстве и прояснили ситуацию.
