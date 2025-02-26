В Казахстане обновили стандарт оказания педиатрической помощи

Министр здравоохранения приказом от 21 февраля 2025 года внес изменения в Стандарт организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, Стандарт организации оказания педиатрической помощи изложен в новой редакции.

Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим 18-летнего возраста.

Основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:

оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи с соблюдением принципов ИВБДВ;

оказание неотложной помощи;

оказание высокотехнологичной медицинской помощи;

проведение профилактических мероприятий:

- проведение скрининговых и профилактических осмотров;

- проведение вакцинации;

- патронажное наблюдение со своевременным выявлением социальных и медицинских рисков у беременных женщин и детей, представляющих опасность для здоровья и развития детей, включая мероприятия по профилактике насилия и травматизма;

- реализация мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни;

- консультирование по вопросам поддержки исключительно грудного вскармливания и питания детей;

динамическое наблюдение детей с хроническими заболеваниями;

организация и проведение мероприятий по раннему вмешательству, включая мониторинг развития детей;

проведение медицинской реабилитации и абилитации детям;

оказание паллиативной помощи детям.

Стандарт устанавливает:

Порядок организации оказания педиатрической помощи в амбулаторных условиях. Порядок организации оказания педиатрической помощи в стационарных и стационарзамещающих условиях.

Кроме того, стандарт предусматривает патронаж беременных, родильниц и детей в возрасте до пяти лет, который проводится медицинскими сестрами.

При выявлении фактов физического насилия в отношении детей, оказывают медицинскую помощь в соответствующем объеме и в день поступления информации извещают органы внутренних дел и местные исполнительные органы по осуществлению гарантий прав ребенка.

Указывается, что в медорганизациях, оказывающих педиатрическую помощь, создается среда, комфортная для пребывания детей (красочный интерьер, детские игровые зоны, игрушки) с обеспечением безопасности детей и санитарно-эпидемиологического благополучия.

При этом не допускается реклама заменителей грудного молока.

Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы создают учебно-методический центр (УМЦ), осуществляющий непрерывное повышение квалификации специалистов первичной медико-санитарной помощи по универсальной прогрессивной модели патронажа и интегрированному ведению болезней детского возраста на рабочем месте с осуществлением координации и оценки эффективности патронажного наблюдения.

УМЦ выполняет функции по:

1. Организации и проведению непрерывного обучения:

специалистов медорганизации (акушерки, педиатры, врачи общей практики, психологи, социальные работники, фельдшеры), осуществляющие патронажное наблюдение женщин в период беременности, в послеродовом периоде и детей;

патронажных медицинских сестер;

супервизоров;

медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал, фельдшеры) по оказанию неотложной помощи детям.

2. Формированию навыков консультирования у патронажных медсестер;

3. Мониторингу непрерывного профессионального развития медицинских работников в регионе по универсальной прогрессивной модели патронажа и интегрированному ведению болезней детского возраста;

4. Проведению визитов поддерживающей и внешней супервизии в региональные МО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь ПМСП;

5. Мониторингу готовности медицинских работников к оказанию неотложной помощи детям.

В документе также установлены штаты для медорганизаций.

Так, предусмотрено, что на амбулаторном уровне в организациях ПМСП штаты врачей педиатров устанавливаются из расчета один педиатр на 2 тысячи детского населения в возрасте до 6 лет, на 1 врачебную ставку определяется 1 ставка среднего медицинского персонала.

Приказ вводится с 8 марта 2025 года.

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