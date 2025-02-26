В Казахстане обновили стандарт оказания педиатрической помощи
В частности, Стандарт организации оказания педиатрической помощи изложен в новой редакции.
Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим 18-летнего возраста.
Основными задачами и направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:
- оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи с соблюдением принципов ИВБДВ;
- оказание неотложной помощи;
- оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
- проведение профилактических мероприятий:
- проведение скрининговых и профилактических осмотров;
- проведение вакцинации;
- патронажное наблюдение со своевременным выявлением социальных и медицинских рисков у беременных женщин и детей, представляющих опасность для здоровья и развития детей, включая мероприятия по профилактике насилия и травматизма;
- реализация мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни;
- консультирование по вопросам поддержки исключительно грудного вскармливания и питания детей;
- динамическое наблюдение детей с хроническими заболеваниями;
- организация и проведение мероприятий по раннему вмешательству, включая мониторинг развития детей;
- проведение медицинской реабилитации и абилитации детям;
- оказание паллиативной помощи детям.
Стандарт устанавливает:
- Порядок организации оказания педиатрической помощи в амбулаторных условиях.
- Порядок организации оказания педиатрической помощи в стационарных и стационарзамещающих условиях.
Кроме того, стандарт предусматривает патронаж беременных, родильниц и детей в возрасте до пяти лет, который проводится медицинскими сестрами.
При выявлении фактов физического насилия в отношении детей, оказывают медицинскую помощь в соответствующем объеме и в день поступления информации извещают органы внутренних дел и местные исполнительные органы по осуществлению гарантий прав ребенка.
Указывается, что в медорганизациях, оказывающих педиатрическую помощь, создается среда, комфортная для пребывания детей (красочный интерьер, детские игровые зоны, игрушки) с обеспечением безопасности детей и санитарно-эпидемиологического благополучия.
При этом не допускается реклама заменителей грудного молока.
Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы создают учебно-методический центр (УМЦ), осуществляющий непрерывное повышение квалификации специалистов первичной медико-санитарной помощи по универсальной прогрессивной модели патронажа и интегрированному ведению болезней детского возраста на рабочем месте с осуществлением координации и оценки эффективности патронажного наблюдения.
УМЦ выполняет функции по:
1. Организации и проведению непрерывного обучения:
- специалистов медорганизации (акушерки, педиатры, врачи общей практики, психологи, социальные работники, фельдшеры), осуществляющие патронажное наблюдение женщин в период беременности, в послеродовом периоде и детей;
- патронажных медицинских сестер;
- супервизоров;
- медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал, фельдшеры) по оказанию неотложной помощи детям.
2. Формированию навыков консультирования у патронажных медсестер;
3. Мониторингу непрерывного профессионального развития медицинских работников в регионе по универсальной прогрессивной модели патронажа и интегрированному ведению болезней детского возраста;
4. Проведению визитов поддерживающей и внешней супервизии в региональные МО, оказывающие первичную медико-санитарную помощь ПМСП;
5. Мониторингу готовности медицинских работников к оказанию неотложной помощи детям.
В документе также установлены штаты для медорганизаций.
Так, предусмотрено, что на амбулаторном уровне в организациях ПМСП штаты врачей педиатров устанавливаются из расчета один педиатр на 2 тысячи детского населения в возрасте до 6 лет, на 1 врачебную ставку определяется 1 ставка среднего медицинского персонала.
Приказ вводится с 8 марта 2025 года.
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