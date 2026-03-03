Модифицированный битум будут использовать для строительства дорог в Казахстане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства доложил о проводимых работах по улучшению качества битума, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта подчеркнул, что от качества битума напрямую зависит качество дорожного покрытия.

"Первое – объемы. Отечественные производители полностью обеспечивают потребность. Второе – качество. В целях повышения долговечности дорог строительные компании совместно с нефтеперерабатывающими заводами инициировали переход на новый стандарт", – заявил Сауранбаев.

По его словам, в новых проектах будет применяться модифицированный битум.

"Заводы переходят на его поэтапное производство в соответствии с национальными стандартами. Следует отметить, что Российская Федерация начала данный переход с 2016 года", – отметил Сауранбаев.

