Общество

Модифицированный битум будут использовать для строительства дорог в Казахстане

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 10:45 Фото: Zakon.kz
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 3 марта 2026 года на заседании правительства доложил о проводимых работах по улучшению качества битума, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтранспорта подчеркнул, что от качества битума напрямую зависит качество дорожного покрытия.

"Первое – объемы. Отечественные производители полностью обеспечивают потребность. Второе – качество. В целях повышения долговечности дорог строительные компании совместно с нефтеперерабатывающими заводами инициировали переход на новый стандарт", – заявил Сауранбаев.

По его словам, в новых проектах будет применяться модифицированный битум.

"Заводы переходят на его поэтапное производство в соответствии с национальными стандартами. Следует отметить, что Российская Федерация начала данный переход с 2016 года", – отметил Сауранбаев.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют отремонтировать 10 тыс. км автодорог до 2029 года.

Азамат Сыздыкбаев
