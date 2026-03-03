#Референдум-2026
Общество

Руководство аэропорта Усть-Каменогорска осудили за многомиллионные хищения

Аэропорт, Усть-Каменогорск, ВКО, хищения, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:28 Фото: Zakon.kz/Кира Мороз
В областном центре вынесли приговор топ-менеджерам городского аэропорта, 100% акций которого принадлежат государству. Их признали виновными в хищении у госпредприятия денежных средств на общую сумму свыше 140 млн тенге, передает Zakon.kz.

В орбите уголовного преследования оказались президент аэропорта, исполнительный директор и начальник отдела снабжения.

Как выяснило следствие, схема действовала на протяжении пяти лет – с 2018 по 2023 год. Руководство предприятия заключало договоры гражданско-правового характера (ГПХ), искусственно завышая расходы на оплату работ сторонних организаций. Разницу между суммами, указанными в документах, и фактической оплатой фигуранты дела присваивали себе.

"Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину в полном объеме, суд счел собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора", – пояснили в межрайонном суде по уголовным делам города Усть-Каменогорска.

В результате президента АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" признали виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере, а также в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Исполнительного директора признали виновной в хищении путем присвоения и растраты. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет. Суд учел наличие у осужденной малолетнего ребенка и отсрочил исполнение наказания до достижения им 14-летнего возраста.

Начальнику группы материально-технического снабжения назначили 2 года ограничения свободы. Однако на основании закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" срок сократили наполовину. Также его лишили права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

Суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск АО "Аэропорт Усть-Каменогорск". Подсудимых обязали возместить причиненный предприятию ущерб в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле Zakon.kz писал, что расследование в отношении руководства АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск" завершено. По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег.

Кира Мороз
