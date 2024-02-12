Заведующую детсадом в Астане осудили за хищение 8,5 млн тенге

Прокуратура района Алматы в Астане выявила факт хищения бюджетных денег в одном из детских садов столицы. Ущерб государству составил более 8,5 млн тенге. Суд признал виновной заведующую детского сада, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Астаны, суд в столице вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в одном из детских садов.

При проверке в частном детском саду прокуроры выявили хищение денег, выделенных по госзаказу в сфере дошкольного образования. Правоохранительные органы установили, что деньги украло руководство дошкольного учреждения.

По данным прокуратуры, в табель детского сада вносили детей, которые на самом деле там не воспитывались. С июня 2021-го по сентябрь 2023 года заведующая детсадом необоснованно получала выплаты из бюджета, а потом их присваивала. По информации следствия, ущерб от ее действий превысил 8,5 млн тенге.

"Виновная осуждена с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года. Ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу", – отметили в прокуратуре.

Ранее выяснилось, что несуществующие дети числились в детском саду Тараза.