Общество

13 придорожных туалетов планируют установить в Акмолинской области в 2026 году

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 13:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев 3 марта 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал дефицит придорожных туалетов по трассе Астана – Павлодар, передает корреспондент Zakon.kz.

Он пообещал, что новые туалеты появятся в регионе уже в 2026 году.

"Касательно Акмолинской области – мы планируем на этот год установку 13 санитарно-гигиенических узлов. Один из них будет на участке по трассе Астана – Павлодар. Это зависит от финансирования. Изначально при реализации проекта трассы Астана – Павлодар были предусмотрены холодные туалеты", – сказал Иманашев.

Глава нацкомпании напомнил, что функции холодных туалетов – защита от дождя, снега, ветра.

"А средства на теплые туалеты мы изыскиваем уже в рамках других финансовых источников. Деньги изыскиваем, в этом году они будут заложены", – заверил Иманашев.

Ранее мы писали, что крупные объекты придорожного сервиса начнут устанавливать в Казахстане с 2026 года.

